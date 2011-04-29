МЧС поправляет: горел не Быковнянский музей, а помещение охраны

Работники ГУ МЧС Украины в г. Киеве отрицают информацию о том, что сгорел музей на месте массовых расстрелов под Киевом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления по чрезвычайным ситуациям, «действительно, сегодня в 17.21 поступило сообщение о пожаре по адресу Броварской проспект, 33 – там горело вспомогательное деревянное здание для охраны».

По данным пресс-службы МЧС, площадь этого сооружения составляла 10х5 м, огнем уничтожено 45 кв. м крыши здания, стен и перекрытия. Пожар был ликвидирован в 17.55.

«Сгоревшее здание не имеет никакой исторической или научной ценности», - отметили в МЧС, добавив при этом, что в результате пожара ожоги получил старший научный сотрудник (1983 г.р.), который находился в помещении.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба председателя Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевского городского совета Александра БРИГИНЦА распространила информацию о пожаре в музее на Быковнянских могилах.

В сообщении отмечалось, что “сгорело все дотла, и осталось лишь четыре опорных угловых столба”.

Как известно, в лесу возле поселка Быковня на северо-восточной окраине Киева находится массовое захоронение людей – жертв НКВД. На этом месте был создан музей.