Отменяются свидетельства о регистрации юр- и физлиц-предпринимателей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Законом предусмотрено, что одновременно с внесением в Единый государственный реестр записи об изменении сведений о юридическом лице, которые в соответствии с этим законом указываются в выписке из Единого государственного реестра, государственный регистратор должен выдать (направить почтовым отправлением с описанием вложения) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Законом устанавливается, что не взимается плата за получение выписки из Единого государственного реестра во время проведения государственной регистрации: юридического лица; физического лица - предпринимателя; изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, но не связаны с изменениями, которые вносятся в учредительные документы юридического лица, изменений к учредительным документам юридического лица; изменений к сведениям о физическом лице – предпринимателе, которые содержатся в Едином государственном реестре; прекращение предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по судебному решению о признании физического лица - предпринимателя банкротом, а также при внесении в Единый государственный реестр судебного решения об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

При этом установлено, что не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации юридического лица государственным регистратором выдается (направляется заказным письмом) основателю или уполномоченному им лицу один экземпляр оригинала учредительных документов с отметкой государственного регистратора о проведении государственной регистрации юридического лица и выписка из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом - предпринимателем должен выдать (направить заказным письмом) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор обязан выдать (направить заказным письмом) по месту жительства физического лица – предпринимателя, в отношении которого принято судебное решение о прекращении его предпринимательской деятельности в связи с признанием его банкротом, выписку из Единого государственного реестра.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом данный закон. За принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.