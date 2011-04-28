Фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюру в 200 гривен

В 2010 году в Украине из обращения изъяты 1796 поддельных гривневых банкнот. Об этом сообщается в ответе начальника департамента связей с общественностью МВД Украины Виктории КУШНИР на запрос газеты «КоммерсантЪ-Украина».

Среди подделок наибольшее количество фальшивых купюр номиналом 200 грн. – 951, или 53% от общего количества. Подделок самой крупной купюры – 500 грн. – выявлено всего 188 штук (10,5%). Банкнот 100 грн. подделано 157 штук, 50 грн. – 206 шт., 20 грн. – 242 шт., 10 грн. – 26 шт., 5 грн. – 16 шт., 2 грн. – 10 шт. Подделок с Владимиром Великим (1 грн.) обнаружено не было.

В результате, наличной валюты подделано на 315,4 тыс. грн.

По данным Национального банка Украины, в 2010 году на 1 млн. шт. гривневых банкнот приходилось 5 поддельных, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 5,5 шт. Получается, что в обращении находится 359,2 млн. гривневых купюр, отмечает газета.