Сегодня ночью во многих городах мира экологические активисты зажгут свечи в память о Чернобыльской катастрофе.

В ночь с 25 на 26 апреля, в 01 час 23 минуты 47 секунд по киевскому времени (25 лет назад в это время произошел взрыв на Чернобыльской АЭС), на Майдане Незалежности в Киеве активисты Международной общественной организации "Центр ПРИПЯТЬ.ком" и благотворительного марафона "Помни" зажгут 25 свечей в память о Чернобыльской катастрофе, сообщили УНИАН организаторы марафона.

Организатором акции «Чернобыль-25» является международное экологическое объединение «Беллона», основной офис которой находится в Осло (Норвегия).

К акции уже присоединились экологические активисты в 39 российских городах, а также в Осло, Китае (город Далянь), Великобритании (Бриджвейт, Сомерсет, Ланкастер), США (Амхерст, Нортхемптон), Финляндии (Ловииса, Турку, Хельсинки).