19-летний парень с пистолетом, похитил автомобиль у таксиста

В Донецкой области правоохранители задержали 19-летнего злоумышленника, жителя города Константиновка, который под угрозой пистолета похитил автомобиль у водителя такси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Добропольского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, ночью парень остановил такси в Константиновке и попросил за 250 грн. отвезти его в одно из сел Добропольского района. Приехав по месту назначения, пассажир приставил к виску таксиста пистолет и потребовал выйти из машины.

Таксист вышел из машины и, отдав по требованию злоумышленникам ключи от автомобиля и свой мобильный телефон, остался один на ночной дороге. Под утро, дойдя до ближайшего железнодорожного переезда, таксист с дежурного пункта позвонил в милицию и сообщил о случившемся.

Данное преступление было раскрыто в течение 3-х часов. Подозреваемый был задержан на территории Добропольского района и помещен в изолятор временного содержания горотдела милиции. Вещественные доказательства и оружие у злоумышленника были изъяты, автотранспорт возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 289 ч.3 УК Украины - незаконное завладение транспортным средством, совершенное с угрозой применения насилия, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.