Министр: мы перешли на двухразовую выплату зарплаты

На сегодняшний день правительство выполняет все заявленные перед шахтерами обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании, которое состоялось на предприятии «Луганскуголь», заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Мы обеспечили увеличение заработной платы шахтерам на 13%. Тема долгов по зарплате на угольных предприятиях закрыта. Более того, мы перешли на двухразовую выплату зарплаты, как и договаривались с профсоюзами, а также во исполнение указа Президента. На сегодняшний день перед шахтерами правительство выполняет все заявленные обязательства», - сказал Ю.БОЙКО.

«Никаких трудовых споров в отношении невыплаты заработной платы я слышать не хочу», - добавил он.