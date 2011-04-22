Юристы: суррогатные матери не продают детей

Юристы не поддерживают законопроект о запрете подданным других государств пользоваться услугами украинских репродуктивных клиник.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации "Всеукраинская фундация компаний по организационно-правовому обеспечению программ вспомогательных репродуктивных технологий», адвокат Сергей АНТОНОВ.

Он уточнил, что речь идет о законопроекте народного депутата Екатерины ЛУКЬЯНОВОЙ № 8282 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)». В этом законопроекте, кроме ограничения возраста женщин для проведения ЭКО-программы, предлагается внести запрет на оказание услуг суррогатного материнства для граждан тех стран, где суррогатное материнство запрещено законом.

По словам С.АНТОНОВА, объединение профильных юристов и специалистов в сфере ВРТ считает, что установив дискриминационные ограничения для получения высокоспециализированной медицинской помощи иностранным гражданам, Украина может быть осуждена на международном уровне, а также подорвать развитие наиболее перспективного сегодня направления медицины – репродукции, в которую ежегодно вкладываются самые большие иностранные инвестиции в медицинской отрасли.

Кроме того, заявил он, данный законопроект не решает ни одной из проблем в сфере ВРТ и предложен без учета мнения общественности и профильных специалистов. По мнению Ассоциации, лучшим решением было бы пока кардинально законодательство в сфере ВРТ не менять, провести широкое общественное обсуждение проблемных вопросов, а также принять специальный Закон «О репродукции человека», который уже разработан и находится на стадии согласования у профильных специалистов.

В свою очередь директор Международного агентства «Вспомогательное материнство» Виктория РОГАТИНСКАЯ сообщила, что специалистами Ассоциации разрабатываются предложения по урегулированию законодательства в сфере суррогатного материнства.

«Этот закон, который мы предлагаем, он с учетом уже существующих правил и норм, в том числе репродуктивной медицины, и поддержан Ассоциацией репродуктивной медицины. Мы ничего от себя нового там не выдумываем, мы пользуемся теми же правовыми нормами, которые уже существуют, и добавляем свои видения и предложениям с учетом медицинских законов и правил, которыми пользуются репродуктивные клиники на сегодняшний день», - уточнила она.

При этом С.АНТОНОВ подчеркнул, что Ассоциация выступает за проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий только в правовом поле, с соблюдением норм общественной морали и профессиональной этики.

Он отметил, что в Украине четко регулируется процедура регистрации рождения детей по программе суррогатного материнства. «Мы рекомендуем всем пациентам строго придерживаться процедуры, установленной законодательством Украины, и заранее согласовывать свое участие в программах суррогатного материнства с дипломатическими учреждениями своей страны», - подчеркнул адвокат.

Со своей стороны Ассоциация предлагает свою поддержку, бесплатные консультации всем иностранным парам, которые оказались в сложной ситуации, связанной с рождением их детей по программе суррогатного материнства в Украине.

Как заявил президент Ассоциации, основной причиной скандалов, связанных с проведением гражданами отдельных иностранных государств программ лечения бесплодия с использованием суррогатного материнства, стали не только правовые коллизии украинского законодательства и законодательства некоторых европейских стран, но и некомпетентность отдельных посредников и юристов, оказывающих правовую поддержку иностранным парам.

По словам С.АНТОНОВА, украинское законодательство в сфере репродуктивных технологий признано одним из наиболее прогрессивных в мире. Он также подчеркнул, что дети иностранных граждан, родившиеся в Украине с помощью программ ВРТ, в том числе суррогатного материнства, генетически связаны с их родителями и не являются украинцами. «Суррогатные матери не имеют генетической связи с выношенными и рожденными ими детьми в программах ВРТ. Поэтому в соответствии с законодательством Украины, нормами права и здравым смыслом, суррогатное материнство не является продажей детей и вывозом «украинского генофонда», - отметил адвокат.

В Украине по Программам суррогатного материнства, что касается иностранных граждан, успешно в течение года рождается больше 100 детей, сообщил С.АНТОНОВ. По его данным, суррогатная мать в Украине получает компенсацию за участие в программе в размере 10-15 тыс. долл. плюс ежемесячные компенсации для обеспечения нормального питания, на сопровождение вынашивания малыша. Кроме того, добавил С.АНТОНОВ, большая часть денег еще идет на медицинскую часть программы, что включает все этапы вплоть до родов – это в среднем около 40 тыс. грн.

*** Ассоциация "Всеукраинская фундация компаний по организационно-правовому обеспечению программ вспомогательных репродуктивных технологий» объединяет ведущие специализированные юридические компании и профильных юристов в области репродуктивного и семейного права, а также компании и специалистов по организации программ с применением ВРТ. Главная цель деятельности Ассоциации - обеспечение законности этичности предоставления организационных, правовых и посреднических услуг, связанных с проведением программ лечения бесплодия, а также защита прав участников этих программ.