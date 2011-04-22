Единый налог для некоторых предпринимателей скостят до 10 гривен?

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует снижение ставки единого налога для самозанятого населения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства со ссылкой на слова председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

«Для предпринимателей, которые занимаются ремесленничеством и бытовым обслуживанием населения, налоговая предлагает установить сверхнизкую ставку единого налога – в пределах 1-10% минимальной зарплаты», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, данное нововведение будет касаться тех, кто не имеет наемных работников и у кого объем дохода от деятельности не превышает 150 минимальных зарплат в год (около 150 тыс. грн.).

«Сегодня рабочей группой по реформированию упрощенной системы налогообложения дорабатывается концепция, и мы принимаем в этом активное участие. Малые предприниматели будут разделены на категории, и самое лояльное отношение будет к тем, кто занимается предоставлением населению жизненно необходимых бытовых услуг», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Напомним, на сегодняшний день в Министерстве финансов продолжается работа над проектом закона о реформировании упрощенной системы налогообложения.

Размер минимальной зарплаты на 2011 год, согласно госбюджету-2011 составляет: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.