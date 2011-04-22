На посольствах Украины 9 мая красные флаги не будут вывешиваться

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что на посольствах Украины за рубежом не будут вывешиваться красные флаги в День Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос относительно принятого вчера закона об использовании на официальном уровне знамен Победы.

«На посольствах Украины за рубежом никто, по крайней мере я не планирую, не будет вывешивать красные флаги», - сказал министр. «На посольствах Украины за рубежом будет висеть исключительно Государственный флаг Украины», - подчеркнул он.

Как отметил К.ГРИЩЕНКО, «то, что решается внутри страны, надо решать здесь, в этом зале, в соответствии с той политической дискуссией, которая ведется среди политических сил».

«Безусловно, государственная символика, с которой мы выходим на международную арену, она одна, и другой, я думаю, никто в этом зале не предлагает вывешивать», - добавил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 апреля приняла решение об использовании красных флагов в День победы

В частности, ВР решила вывешивать 9 мая копии знамен Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, предусмотрен официальный подъем в День Победы копий флага победы на домах (мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Украины.