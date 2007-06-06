В Печерском суде состоится открытое для прессы собрание судей

Завтра, 7 июня, в Печерском районном суде г. Киева состоится открытое для прессы собрание судей этого суда.

Как сообщила УНИАН председатель Печерского суда Инна ОТРОШ, собрание будет проводиться “по поводу оказания давления на судей Печерского районного суда г. Киева со стороны центральных органов законодательной, исполнительной власти Украины, Высшего совета юстиции”.

По словам И.ОТРОШ, речь идет о нарушении существующих регламентных норм, в частности, о том, что на протяжении двух дней был решен вопрос об увольнении трех судей Печерского суда.

И.ОТРОШ сообщила, что сегодня Высшим советом юстиции было принято решение рекомендовать Президенту и Верховной Раде Украины уволить указанных трех судей. “И уже через час я получила факс из Комитета ВР по вопросам правосудия за подписью его председателя Сергея КИВАЛОВА о том, что комитет уже рассмотрел этот вопрос и принял решение рекомендовать парламенту на завтрашнем пленарном заседании осуществить это освобождение”, - отметила И.ОТРОШ.

При этом она подчеркнула, что и Верховная Рада, и Высший совет юстиции являются сторонами по судебному делу, которое было рассмотрено указанными тремя судьями Печерского суда.

В то же время И.ОТРОШ сообщила, что на данный момент существует два судебных определения – Голосеевского и Оболонского районных судов г. Киева, которыми приостановлено решение Высшего совета юстиции в отношении этих судей, и что эти постановления подлежат немедленному и обязательному исполнению - то есть, ни парламент, ни Президент не могут завтра принять решение об их увольнении.

По этому поводу И.ОТРОШ отметила: “Мы уверены, что завтра ВР не будет принимать решения об освобождении судьи ВОЛКОВОЙ, поскольку это нарушает 124 статью Конституции об обязательном исполнении судебного решения”.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Высший совет юстиции принял решение о проведении проверки относительно наличия оснований для принятия представления членов ВСЮ об освобождении ФИНАГЕЕВА В.О., ВОЛКОВОЙ С.Я. и КОЗЛОВА Р.Ю. от должностей судей Печерского районного суда г. Киева за нарушение присяги.

При этом в пресс-службе ВСЮ напомнили, что 30 мая 2007 года этот суд в составе вышеприведенных судей по административному иску ВОЛКОВА О.Ф. принял решение, которым удовлетворил ходатайство истца и приостановил действие Постановления Верховной Рады Украины от 30 мая 2007 года «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей».

Справка УНИАН. 17 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей. (Часть пята статьи 20 закона “О судоустройстве Украины” предусматривает, что “председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет из числа судей и освобождаются от должности Президентом Украины по предоставлению Председателя Верховного Суда Украины (а относительно специализированных судов - председателя соответствующего высшего специализированного суда) на основании рекомендации Совета судей Украины (относительно специализированных судов - рекомендации соответствующего совета судей).

30 мая Верховная Рада Украины приняла постановление «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей», которым предусмотрено, что председатель суда, заместитель председателя суда (кроме председателя Верховного суда Украины и заместителей председателя ВСУ) назначаются на должность сроком на 5 лет из числа судей соответствующего суда и освобождаются от должности Высшим советом юстиции на основании рекомендации Совета судей Украины (относительно специализированных судов – соответствующего совета судей), председателя ВСУ (относительно специализированных судов – председателя соответствующего высшего специализированного суда) собраний судей соответствующих судов, члена ВСЮ.

В тот же день, 30 мая, Печерский районный суд города Киева приостановил действие постановления Верховной Рады о принятии временного порядка назначения судей на административные должности, которым предусматривалось наделение этой функцией Высшего совета юстиции.

31 мая Совет судей Украины принял решение, что именно он будет назначать судей на должности председателей, заместителей председателей судов общей юрисдикции и освобождать их от таких должностей (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) до урегулирования этого вопроса в законодательном порядке.