ЕС решил изменить соглашения о визах с Украиной, РФ и Молдовой
10:43, 12 апреля 2011Общество
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О деталях умалчивают
Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС разрешил Еврокомиссии начать переговоры с Российской Федерацией, Украиной и Молдовой об изменениях в соглашения об упрощении визового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Совета 11 апреля в Люксембурге.
Пресс-служба Совета ЕС не сообщила никаких деталей относительно того, какие изменения могут быть внесены в соглашения.
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