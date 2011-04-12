ЕС решил изменить соглашения о визах с Украиной, РФ и Молдовой

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС разрешил Еврокомиссии начать переговоры с Российской Федерацией, Украиной и Молдовой об изменениях в соглашения об упрощении визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Совета 11 апреля в Люксембурге.

Пресс-служба Совета ЕС не сообщила никаких деталей относительно того, какие изменения могут быть внесены в соглашения.