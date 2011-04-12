Переговорщики с Европой ищут «блохи» и на Путина не смотрят

Информационные «волны» о возможности участия Украины в Таможенном союзе не повлияли на ход переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, комментируя закончившийся 8 апреля очередной раунд переговоров о подготовке Украиной и ЕС соглашения о ЗСТ.

«Знаете, когда эксперты проводят переговоры, то они сконцентрированы на процессе и меньше читают все, что этому сопутствует. По крайней мере, на настроение наших переговоров информация, которая появлялась в украинской прессе, никак не отражалась», - сказал он.

Вместе с этим, В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что подготовка соглашения о ЗСТ идет без всякой спешки.

«Никакого искусственного ускорения нет. Идет непрерывный рабочий процесс над соглашением. Ускорение ради ускорения не существует. Если было бы ускорение, то я сегодня вам бы доложил, что мы по всем разделам поставили точки. А сейчас мы даже те разделы, которые закончили обсуждать, просматриваем еще и еще раз, ищем возможные блохи, выверяем, проверяем, перепроверяем. Нет никакой паники, спешки и шапкозакидательских настроений подготовить соглашение, к примеру, к 1 мая.», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также сообщил, что промежуточный раунд переговоров назначен на середину мая, а полноценный пройдет в середине июня.

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