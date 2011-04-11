Станцию метро «Республиканский стадион» в Киеве переименуют

Станция киевского метро “Республиканский стадион”, которая находится на площади возле Олимпийского стадиона, будет переименована во избежание путаницы среди туристов и гостей города.

Об этом сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ после заседания комиссии, где рассматривался этот вопрос, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

“Наша комиссия поддержала инициативу метрополитена изменить название, поскольку нецелесообразно иметь станцию метро "Республиканский стадион", которая носит старое название стадиона, а не новое, потому что это может дезинформировать, путать туристов. Такое изменение нужно срочно, ведь уже в следующем году к Евро-2012 Киев будет принимать много туристов, для которых стадион будет одним из важных объектов внимания”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат Киевсовета также сообщил, что проект о переименовании станции прошел рассмотрение во всех комиссиях и будет рассмотрен на одной из ближайших сессий.