Таможенники использовали прибор, отличающий документ от ксерокса

Черниговские таможенники выявили факт контрабанды мебельной фурнитуры на сумму почти 500 тысяч гривен. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе таможни.

В пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники таможни выявили факт правонарушения, в котором объектом нарушения таможенных правил стали почти 15 тонн мебельной фурнитуры. Груз производства Италии (мебельная фурнитура, стекло и профили из алюминия и дерева) перемещались через границу с сокрытием от таможенного контроля.

При осуществлении таможенного контроля товаросопроводительных документов на груз сотрудники таможни при помощи технического средства таможенного контроля «Спектр-Видео-М2» установили, что подпись уполномоченного лица и печать компании-производителя нанесены с помощью средств копировочной техники. Учитывая выявленные обстоятельства, были применены дополнительные меры проверки.

По ее результатам работники таможни установили, что товарно-сопроводительные документы, на основании которых товары перемещены через таможенную границу Украины, содержат неправдивые данные о компании-производителе. Водитель – гражданин Российской Федерации – совершил действия, направленные на перемещение товара общим весом 14 971 кг и общей фактурной стоимостью 479 238 гривен через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу в качестве основания для перемещения товара документов, содержащих неправдивые данные.

Товар и транспортные средства, которыми он перемещался, изъяты.