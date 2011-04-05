Таможенники использовали прибор, отличающий документ от ксерокса
...и 15 тонн мебельной фурнитуры не прошли
Черниговские таможенники выявили факт контрабанды мебельной фурнитуры на сумму почти 500 тысяч гривен. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе таможни.
В пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники таможни выявили факт правонарушения, в котором объектом нарушения таможенных правил стали почти 15 тонн мебельной фурнитуры. Груз производства Италии (мебельная фурнитура, стекло и профили из алюминия и дерева) перемещались через границу с сокрытием от таможенного контроля.
При осуществлении таможенного контроля товаросопроводительных документов на груз сотрудники таможни при помощи технического средства таможенного контроля «Спектр-Видео-М2» установили, что подпись уполномоченного лица и печать компании-производителя нанесены с помощью средств копировочной техники. Учитывая выявленные обстоятельства, были применены дополнительные меры проверки.
По ее результатам работники таможни установили, что товарно-сопроводительные документы, на основании которых товары перемещены через таможенную границу Украины, содержат неправдивые данные о компании-производителе. Водитель – гражданин Российской Федерации – совершил действия, направленные на перемещение товара общим весом 14 971 кг и общей фактурной стоимостью 479 238 гривен через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу в качестве основания для перемещения товара документов, содержащих неправдивые данные.
Товар и транспортные средства, которыми он перемещался, изъяты.