На польско-украинской границе «минировали» пункт пропуска Дорохусск

Вчера на границе с Польшей в пункте пропуска «Ягодин - Дорохусск» на несколько часов прекращалось оформление людей и транспорта из-за анонимного сообщения о заминировании.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, около 16.00 польская сторона сообщила о прекращении пропуска в связи с тем, что в полицию поступил анонимный телефонный звонок о заминировании пункта пропуска «Дорохусск».

Украинские пограничники известили о чрезвычайном происшествии взаимодействующие органы и также прекратили оформление.

В пункт пропуска «Ягодин» были направлены резервы с кинологическими группами для проверки наличия взрывчатых веществ. Пограничники также проводили разъяснительную работу с людьми в очереди для избежания конфликтных ситуаций. В общем в очереди собралось около 300 легковых и 100 грузовых автомобилей.

В 19.25 польская сторона сообщила о завершении проверки пункта пропуска «Дорохусск», во время которой взрывчатых веществ не выявили. В 19.30 возобновился пропуск через государственную границу.

К середине ночи, благодаря увеличению смотровых групп, удалось оформить значительную часть людей и транспортных средств, в результате чего пункт пропуска продолжил работу в обычном режиме.