На аудиенции украинцев у Папы Римского произошло исключительное событие

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК вместе с епископами – членами Постоянного Синода принял участие в совместной аудиенции со Святейшим Отцом БЕНЕДИКТОМ XVI.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, аудиенция состоялась 30 марта.

По его словам, в ходе аудиенции Папа Римский на украинском языке приветствовал С.ШЕВЧУКА, епископов и верных УГКЦ. Святейший Отец, в частности, сказал: «Заверяю мою постоянную молитву, чтобы Пресвятая Троиця уделяла полноту даров, храня в мире и согласии дорогой украинский народ».

«Ваше Блаженство, Господь позвал Вас к служению и проведению этой знатной Церкви, части того народа, который свыше тысячи лет назад получил Крещение в Киеве. Я уверен, что Вы, просветленные деянием Святого Духа, будете возглавлять свою Церковь, проводя ее в вере в Иисуса Христа согласно собственной традиции и духовности, в сопричастии с Петровой Столицей, которая является видимым узлом этого единства, ради которого многие сыновья и дочерии не пожалели даже отдать свою жизнь», - сказал Понтифик.

В поздравительном слове БЕНЕДИКТ XVI с благодарностью вспомнил предыдущего главу УГКЦ Блаженнейшегошого Любомира (ГУЗАРА) и заверил, что молится «о Божьем благословение для Вас, Ваших епископов, священников, монахов и монахинь и всех верных».

Во время аудиенции на площади Святого Петра в Риме присутствовали несколько сотен украинцев. Священники, студенты, сестры-монахини и миряне, проживающие в Италии, пришли поздравить Святейшего Отца и нового главу УГКЦ с государственными флагами, поздравительными надписями и духовными песнями.

После обращения Папы Римского присутствующие на площади украинцы запели «Многая лета», во время исполнения песни Святейший Отец поднялся с папского трона и выслушал песенное пожелание стоя, что является исключительным событием для аудиенций.

После завершения аудиенции С.ШЕВЧУК вместе с епископами УГКЦ вышел к присутствующим на площади украинцам.

Выслушав церковный гимн «Боже Великий, Единый» и «Многая лета» в исполнении собравшихся, глава УГКЦ поблагодарил всех присутствующих за участие в аудиенции и поддержку, а также пригласил на патриаршую литургию, которая состоится в воскресенье, 3 апреля, в Соборе Святой Софии в Риме. В завершение С.ШЕВЧУК и присутствующие епископы пообщались с верными и благословили их.

Аудиенцию в прямом эфире транслировали три итальянских канала.