В Киеве введена рейтинговая оценка районной власти

Киевская городская государственная администрация ввела рейтинговую оценку деятельности районных госадминистраций.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном веб-портале столичной власти.

Как отмечено в документе, решение принято с целью не только проведения оценки деятельности райгосадминистрациями относительно выполнения ими определенных законодательством полномочий, но и оперативного выявления проблем и повышения эффективности управленческих решений местных органов власти по реализации приоритетных заданий развития столицы, а также во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.

Распоряжением утвержден Порядок проведения рейтинговой оценки деятельности райгосадминистраций.

Так, предметом оценки будут показатели: устойчивого экономического развития (сферы материального производства, финансовая деятельность, потребительского рынка); повышения стандартов жизни (медицинское обслуживание, образование, социальное развитие, социальная поддержка); улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций (развитие предпринимательства, инвестиционная деятельность); модернизация инфраструктуры (развитие ЖКХ, жилищное обеспечение); безопасности деятельности и организационно-управленческой деятельности.

Рейтинговая оценка будет осуществляться ежеквартально на основании последних данных официальной статистики и сведений райгосадминистраций. Также районные администрации должны будут подавать в КГГА свои предложения относительно улучшения ситуации в тех случаях, когда показатели являются неудовлетворительными.

На основании полученной от районов информации соответствующие структурные подразделения КГГА составляют аналитическую записку, в которой указывают анализ динамики изменений показателей во всех сферах развития в районах, указывают конкретные причины возникновения негативных тенденций развития районов, подают предложения председателю КГГА и райгосадминистрациям относительно путей устранения существующих проблем.

Также в аналитической записке будет информация о мерах, которые будут осуществляться соответствующими структурными подразделениями КГГА совместно с районными администрациями с целью улучшения ситуации в районах и решения определенных проблем.

Результаты рейтинга будут публиковаться на официальном веб-сайте столичной власти.