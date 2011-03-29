В Чернигове проходит VII фестиваль еврейской культуры

В Чернигове проходит VІІ городской фестиваль еврейской культуры имени Шолом-Алейхема, который стал уже традиционным для областного центра.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления культуры городского совета Олег ВАСЮТА.

По его словам, торжественное открытие фестиваля собрало 27 марта в городском Дворце культуры немало зрителей. В концерте по случаю открытия фестиваля еврейской культуры принял участие вокальный ансамбль "Симха" из Винницы.

В рамках фестиваля, который продлится до 2 апреля, состоятся презентация книги руководителя местного еврейского общества Семена БЕЛЬМАНА "Колонка редактора", международный научный семинар "Евреи Левобережной Украины. История и культура", а также лекция "Еврейская тема в современном кино" с бесплатным просмотром для всех желающих ленты "Папа".

О.ВАСЮТА подчеркнул, что в Чернигове созданы надлежащие условия для развития культур разных национальных общин, городская власть поддерживает их общественные инициативы.

"У нас налажено согласованное сотрудничество на высоком уровне", - сказал начальник Управления культуры городского совета.

Традиционно организаторами фестиваля еврейской культуры выступили Черниговское городское еврейское общество и Управление культуры Черниговского городского совета. Также помощь в его организации и проведении оказали МОО "Центр "Джойнт", Евразийский еврейский конгресс и БЕФ "Хесед Эстер".