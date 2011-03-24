Попов: киевская власть не намерена закрывать Центр сердца
Но министр считает иначе
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичный Центр сердца городская власть не собирается закрывать или перепрофилировать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о возможном закрытии центра.
“Вам об этом городская власть что-то говорила? Это коммунальной формы собственности объект. Он принадлежит территориальной общине города Киева. Кто без территориальной общины, без киевской власти это можно реально обсуждать?” - спросил председатель КГГА.
“Поэтому поставим на этом точку. Никто не собирается этого делать”, - резюмировал А.ПОПОВ.
Как известно, в СМИ появилась информация, что на днях в Центре сердца побывал министр здравоохранения Илья ЕМЕЦ, который решил, что «нам этот центр не нужен», и решил его перепрофилировать.
Справка УНИАН. Киевский городской центр сердца строился более трех лет и был введен в эксплуатацию в декабре 2007 года.