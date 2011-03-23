Подольский: когда ГПУ назовет смерть Кравченко убийством, тогда я ей поверю

Журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ сомневается, что Генеральная прокуратура доведет до суда уголовное дело в отношении бывшего Президента Леонида КУЧМЫ относительно причастности последнего к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом А.ПОДОЛЬСКИЙ сказал в эфире телеканала.

«В Украине уголовных дел возбуждается значительно больше, чем их доходит до суда. И возможно оно возбуждено как раз для того, чтобы в рамках этого дела доказать, что КУЧМА никакого отношения к убийству и к моему случаю не имеет», — допустил журналист.

Он выразил убеждение, что сам факт возбуждения уголовного дела против Л.КУЧМЫ ничего не означает. «Я буду доволен тогда, когда увижу КУЧМУ на скамье подсудимых. А пока неизвестно, что с этим делом будет. Его пока не объединили с делом об убийстве. Я думаю, что это дело даст возможность Генпрокуратуре закрывать нам рот в суде, когда мы начнем говорить о КУЧМЕ, о ЛИТВИНЕ, о заказчиках, как было на процессе по исполнителям. Я боюсь, что все это задумано для того, чтобы ПУКАЧА мы осудили, а это дело было отложено в долгий ящик», - отметил А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Он отметил, что ответственность должны нести также все, кто занимался фальсификациями по делу об убийстве Г.Гонгадзе на протяжении всех лет его расследования. «Когда ПОТЕБЕНЬКО в сентябре, когда исчез Гонгадзе, говорил, что его видели где-то во Львове, он умышленно вводил в заблуждение и следствие, и всю Украину. Потому что я, например, не нашел в деле ни одной странички о том, что Георгия кто-то видел. Дело реально начнет расследоваться тогда, когда те, кто подделывал следствие 11 лет, сядут на скамью подсудимых и начнут давать показания, кто им давал команду не только вывозить и бить ПОДОЛЬСКОГО и убивать Гонгадзе, а кто давал команду подделывать следствие», — заявил журналист.

А.ПОДОЛЬСКИЙ также выразил мнение, что дело о самоубийстве экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко является прямыми доказательствами того, что он был убит, и это дело ключевое для расследования дел заказчиков убийства Г.Гонгадзе. «Кравченко — главный свидетель против КУЧМЫ. И если его убили, то возникает вопрос: в чьих интересах убит Кравченко? Кто давал заказ на убийство Кравченко?.. И вот когда Генпрокуратура отменит свое решение о самоубийстве, назовет это убийством и начнет расследовать убийство Кравченко, с того времени я поверю, что Генпрокуратура реально хочет расследовать дело заказчиков. А до того — это все политические игры», — заявил журналист.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Справка УНИАН. Журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было найдено тело без головы, которое, согласно выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД Алексей ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особенно важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

А.ПОДОЛЬСКИЙ вместе с Г.Гонгадзе признан потерпевшим по уголовному делу в отношении бывшего генерала МВД А.ПУКАЧА.