Луганские пограничники увидели на тепловизоре всадника

21 марта пограничники отдела «Краснодон» задержали мужчину, который верхом на коне пытался вывезти в Россию 790 курток общей стоимостью 30 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Луганском пограничном отряде.

Стражи порядка обнаружили его в темноте с помощью тепловизора. Нарушитель не имел при себе документов. Лошадь была навьючена двумя тюками с женскими куртками.

Задержанным оказался 34-летний житель Луганской области, который вез товар в российский город Донецк. Контрабанду изъяли и передали в таможню. В отношении всадника оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.