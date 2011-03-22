Луганские пограничники увидели на тепловизоре всадника
22:49, 22 марта 2011Общество
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С 800 женскими куртками
21 марта пограничники отдела «Краснодон» задержали мужчину, который верхом на коне пытался вывезти в Россию 790 курток общей стоимостью 30 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Луганском пограничном отряде.
Стражи порядка обнаружили его в темноте с помощью тепловизора. Нарушитель не имел при себе документов. Лошадь была навьючена двумя тюками с женскими куртками.
Задержанным оказался 34-летний житель Луганской области, который вез товар в российский город Донецк. Контрабанду изъяли и передали в таможню. В отношении всадника оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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