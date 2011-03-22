Родителей учеников из школ Донецка и Макеевки не пускают в Киев?

Представителей родительских комитетов из школ Донецкой области, которые власть планирует закрыть, не пускают на пресс-конференцию в Киев, посвященную этой проблеме.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».

Как сообщила «Нашей Украине» одна из координаторов родительской группы, к двум представителям родительского комитета на работу пришли неизвестные, которые провели «профилактические беседы» с работодателями. После такого разговора родителям было отказано в выходном дне для поездки на пресс-конференцию в Киев.

Вместе с тем, отмечают в партии, несмотря на давление, четверо родителей все-таки приедут на пресс-конференцию, которая состоится 23 марта в 11.30 в информационном агентстве УНИАН.

В пресс-конференции примут участие представители родительских комитетов ООШ № 3 и ООШ № 17 города Макеевка, ООШ № 111 Донецка, которые расскажут о попытках и настоящих причинах закрытия школ местными чиновниками.

Представители «Нашей Украины», а именно председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и народный депутат Украины Лилия ГРИГОРОВИЧ, обнародуют позиции и инициативы партии по защите украинских школ.