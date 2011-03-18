Заключенный полтора суток находился с термометром в желудке

В Сумской области в изоляторе временного содержания Конотопского горотдела милиции один из заключенных проглотил медицинский термометр для измерения температуры тела, который был выдан ему по его же просьбе.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Конотопского межрайонного прокурора Александра МУРАВЕНКО, заключенный полтора суток пробыл с посторонним предметом в желудке. Он неоднократно жаловался на состояние здоровья работникам ИВС, просил их вызвать скорую помощь.

Однако, по словам прокурора, начальник изолятора и дежурный учреждения никаких мер не предприняли. И только через полтора суток после инцидента мужчину госпитализировали в одну из больниц, где после проведения рентгенограммы было принято решение о немедленном удалении термометра путем хирургического вмешательства.

После проведенной операции пациента поместили в специальную палату хирургического отделения Конотопской центральной районной больницы.

В то же время в прокуратуре считают, что служебные лица ИВС своим халатным отношением к выполнению служебных обязанностей создали реальную угрозу жизни заключенного и нанесли вред его здоровью. В связи с этим Конотопской межрайонной прокуратурой по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

По делу начато досудебное следствие.