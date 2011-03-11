Янукович ветировал Закон "О применении амнистии в Украине"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О применении амнистии в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея ПОРТНОВА.

Он сообщил, что принятый парламентом 17 февраля 2011 года закон «О применении амнистии в Украине», по убеждению главы государства, существенно сужает права и свободы украинских граждан и уменьшает возможности применения амнистии к лицам, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания и досудебного следствия, но не рассмотрены судами.

Также заместитель главы АП сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с предложением как можно скорее рассмотреть во втором чтении и принять в целом проект Закона Украины «Об амнистии».