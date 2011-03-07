В Вооруженных силах Украины больше 50 тысяч женщин

В Вооруженных силах Украины проходят службу и работают более 50 тысяч женщин – около 17 тысяч женщин-военнослужащих и почти 34 тысяч работников ВСУ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, среди женщин-военнослужащих 8% - офицеры и 89% - женщины, которые проходят воинскую службу по контракту. 356 девушек учатся в высших военных учебных заведениях.

Почти 300 из более 2 тысяч военнослужащих, которые ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне – это женщины: планшетисты, радиотелеграфисты, считывающие, телефонисты, диспетчеры, метеонаблюдатели.

За 19 лет миротворческой деятельности Украины в составе национальных миротворческих контингентов проходили службу 28 украинских военнослужащих-женщин.

Женщины проходят службу и работают во всех видах и родах войск Вооруженных сил Украины. Наиболее они представлены в частях и соединениях Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ.