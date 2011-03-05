Львовская налоговая давит бизнес как до революции?

Представители малого и среднего бизнеса Львовской области жалуются Львовскому областному совету на усиление давления налоговых органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в сообщении, постоянная комиссия по вопросам законности, соблюдения прав человека и военных проблем облсовета на ближайшем заседании заслушает представителей Государственной налоговой службы во Львовской области. Такое решение было принято на заседании комиссии по рассмотрении обращения предпринимателей Львовской области, которое поступило в адрес председателя областного совета Олега ПАНЬКЕВИЧА.

Как информирует пресс-служба, в своем обращении предприниматели отмечают, что в последнее время значительно усилилось давление налоговых органов на малый и средний бизнес Львовской области, и это касается тысяч предпринимателей и предприятий Львовщины. В частности, как пишут предприниматели в обращении, «привычными и постоянными стали превышение служебных полномочий, вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, незаконные, безосновательные требования и выводы налоговиков при проведении проверок и многое другое». Предприниматели отмечают, что это значительно ухудшает бизнес-климат в регионе, делает невозможным поступление инвестиций, загоняет предпринимателей в “тень”, уменьшает поступления в бюджеты, в частности в местные.

«Методы, которыми сегодня действуют налоговые органы во Львовской области, аналогичны методам времен МЕДВЕДЧУКА-КУЧМЫ. Предпринимателей запугивают, их бизнес уничтожают», - отмечается в обращении.