В пиратском плену до сих пор находятся 11 украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ сегодня журналистам.

"На данное время в этом плену остаются одиннадцать граждан Украины", - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

По словам представителя МИД, эти моряки находится на четырех судах, которые в разное время были захвачены пиратами. "На этой или на начале следующей недели будет освобождено одно судно, на котором находятся наши граждане. По вопросам безопасности, прежде всего, этих граждан, я не могу сказать названия судна", - отметил он.

А.ОЛЕФИРОВ также сообщил, что переговоры по их освобождению поводят специалисты, которых нанимают судовладельцы. В то же время переговоры относительно освобождения моряков, который находится на захваченном 28 февраля в Аравийском море судне Dover, еще не начались. "Требования еще не выдвинуты. Переговоры еще не ведутся. Поскольку судовладелец или компания-оператор винаймає профессиональных переговірників с пиратами", - прибавил представитель МИД.