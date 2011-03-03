Налоговая пока оставит в покое физлиц-предпринимателей

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запретила проводить фактические проверки физических лиц-предпринимателей до конца первого полугодия 2011 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН, об этом сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО вчера во время брифинга в Чернигове. «Утверждено также принципиальное решение уменьшить количество плановых документальных проверок субъектов хозяйствования на 30% в 2011 году по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

В.ЗАХАРЧЕНКО также сообщил, что в 2011 году ГНСУ намерена проверять только тех налогоплательщиков, которые имеют риски по неуплате налогов или при неоднократном напоминании о существующих рисках не принимают мер для их устранения.