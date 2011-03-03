Немецкие инвесторы опасаются коррупции в Украине

Некоторые немецкие инвесторы опасаются правовой нестабильности и коррупции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Шевченко.

Он оценил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами, в то же время отметив существующие проблемные вопросы.

«Мы делаем свой вклад в то, чтобы предприятия из Германии попытались взглянуть через границу и осуществить инвестиции здесь, в Украине. Но и Украина должна сделать свой вклад. В Германии есть предприниматели, которые бы охотно вкладывали средства в Украину. Однако они опасаются правовой нестабильности и коррупции», - сказал Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

В этой связи он отметил недостатки и нарушения, которые имели место в Украине на последних местных выборах. По мнению главы МИД Германии, это стало одним из факторов, который подрывает доверие во время сотрудничества.

«Европейский Союз надеется на то, что новый закон о выборах приведет к прозрачным и в самом деле демократическим выборам в парламент в следующем году», - также сказал Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.