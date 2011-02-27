Около 100 экстремалов собрались в Севастополе

В Севастополе около 100 человек приняли участие в «Слете моржей», собравшем пловцов-экстремалов из Сак, Евпатории, Запорожья, Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя "Объединения поддержки и развития молодежи и спорта в городе Севастополе" Александра СИНЯВСКОГО, почетной гостьей на слете была севастопольский пловец-марафонец и почетный морж Маргарита ПАВЛОВА, которой в этом году исполнилось 75 лет.

Перед открытием слета известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил заплыв из Арт-бухты до памятника затопленным кораблям. Открытие же мероприятия началось с возложения в воде цветов к этому памятнику. После церемонии торжественного открытия участники совершили заплыв в Севастопольской бухте, при температуре воды около четырех градусов. На берегу их ожидал горячий чай.

«Слет моржей» в Севастополе проводится во второй раз. Его организаторы заверили, что он теперь станет ежегодным.