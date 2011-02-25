В Балаклаве отметили День рождения Леси Украинки

В Севастополе торжественные мероприятия по случаю 140-летия со Дня рождения Леси Украинки состоялись сегодня в городке Балаклава около памятника выдающейся поэтессе, драматургу и общественному деятелю, а также на набережной Назукина, возле новопостроенного бывшего дома актрисы Соколовой, в котором долгое время проживала Леся Украинка, находясь на лечении в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского общества «Просвита», в мероприятии приняли участие члены городской «Просвиты», организации Ветеранов Военно-морских сил Украины, Союза офицеров Украины и Украинского казачества, местные жители, а также школьники учебных заведений и представители руководства Балаклавской районной государственной администрации.

Во время торжеств звучали песни на слова Леси Украинки, Балаклавская молодежь в украинских национальных костюмах возле памятника поэтессе держала государственные флаги.

Участников торжеств поздравили заместитель председателя Балаклавской РГА Сергей РЕЗНИЧЕНКО, скульптор памятника Леси Украинки в Балаклаве Владимир СУХАНОВ (памятник открыт несколько лет назад на центральной площади Балаклавы) и другие.

Впервые за последние десятилетия торжественные мероприятия состоялись не только у памятника, но и на набережной Назукина, возле новопостроенного бывшего дома актрисы Соколовой.

Завершились торжества исполнением Государственного гимна Украины.