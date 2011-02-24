Лидеры банды «Тамбовские» арестованы в Крыму на 40 суток

Центральный райсуд Симферополя и Ялтинский горсуд 23-24 февраля постановили на 40 суток арестовать двух подозреваемых в организации заказного убийства совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал» в 2006 году, которые были задержаны в начале недели в Крыму.

«Избрана мера пресечения в виде временного ареста на 40 суток, связанного с экстрадицией», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону начальник пресс-службы крымской милиции Ольга КОНДРАШОВА.

Как сообщал УНИАН, 37-летний и 44-летний мужчины, которые, по данным МВД, являются гражданами России - лидерами транснационального организованного преступного сообщества «Тамбовские» были задержаны 21 февраля в Симферополе и Ялте.

В мае 2006 года во время покушения на совладельца «Петербургского нефтяного терминала» его охранник был убит, а сам бизнесмен и еще несколько секьюрити были ранены.

Подозреваемые в организации заказного убийства находились в международном розыске. В Украине они использовали паспорта украинских граждан.