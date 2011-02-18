Теплотрассу прорвало в месте пересечения 20 высоковольтных линий

В городе Мариуполь Донецкой области из-за крупной аварии на теплотрассе без отопления останутся более 100 жилых домов, в том числе несколько школ и детских садиков.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in со ссылкой на директора коммерческо-коммунального предприятия Дмитрия РАУСА.

По его словам, крупный порыв теплотрассы произошел в Мариуполе на бульваре Шевченко, где под землей прорвало трубу диаметром 426 мм.

«Порыв теплотрассы произошел в месте пересечения 20 высоковольтных кабельных линий. Разрытие производить нельзя, ликвидировать аварийную ситуацию придется с помощью протяжки новой трубы, - объяснил Д.РАУС. - Для этого придется временно отключить от тепла и горячей воды жилые дома, школы и детские сады от площади Кирова до Центрального рынка». При этом он добавил, что «самый оптимальный вариант – провести работы сегодня ночью, чтобы завтра днем подать тепло в жилые дома, а к понедельнику успели прогреться детские сады и школы».

Д.РАУС отметил, что подготовительные работы уже проведены. Вся техника и люди готовы к замене трубы теплотрассы. Сложные работы планируется завершить в субботу, 19 февраля, к 11 часам.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 18 на 19 февраля ожидается, что температура воздуха в Мариуполе опустится до 12 градусов ниже нуля.