Аварию в Днепровском районе обещают ликвидировать до 11 часов

Аварийные бригады АО „Киевэнерго” планируют до 11 часов 18 февраля завершить работы по сварке магистральной трубы, которую прорвало вчера в Днепровском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в г. Киеве, магистральную трубу системы отопления Д-300 мм прорвало по адресу ул. Чудновского, 2. Для проведения ремонтно-восстановительных работ проведено поэтапное отключение подачи горячей воды и теплоснабжения.

Данная магистральная труба обеспечивала бесперебойное снабжение горячей воды и отопления на 53 объекта района, из них: 41 - жилые дома, 5 – административные объекты, 3 - детские сады (без ночного пребывания), 4 – общеобразовательные школы (без ночного пребывания).

С 17 часов силами 6 аварийных бригад АО „Киевэнерго” с привлечением вспомогательной техники проводятся аварийно-восстановительные работы по сварке магистральной трубы.

Ориентировочное время полного окончания ремонтных работ - 11:00 18 февраля.

На месте происшествия работает оперативная группа столичного МЧС во главе с заместителем начальника ГУ МЧС Олегом КОСТЕНКО.