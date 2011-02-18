Аварию в Днепровском районе обещают ликвидировать до 11 часов
53 объекта были без тепла
Аварийные бригады АО „Киевэнерго” планируют до 11 часов 18 февраля завершить работы по сварке магистральной трубы, которую прорвало вчера в Днепровском районе Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в г. Киеве, магистральную трубу системы отопления Д-300 мм прорвало по адресу ул. Чудновского, 2. Для проведения ремонтно-восстановительных работ проведено поэтапное отключение подачи горячей воды и теплоснабжения.
Данная магистральная труба обеспечивала бесперебойное снабжение горячей воды и отопления на 53 объекта района, из них: 41 - жилые дома, 5 – административные объекты, 3 - детские сады (без ночного пребывания), 4 – общеобразовательные школы (без ночного пребывания).
С 17 часов силами 6 аварийных бригад АО „Киевэнерго” с привлечением вспомогательной техники проводятся аварийно-восстановительные работы по сварке магистральной трубы.
Ориентировочное время полного окончания ремонтных работ - 11:00 18 февраля.
На месте происшествия работает оперативная группа столичного МЧС во главе с заместителем начальника ГУ МЧС Олегом КОСТЕНКО.