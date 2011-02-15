Кабмин уполномочил Бойко заинтересовать американцев LNG-терминалом

Кабинет министров Украины одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки относительно ресурсов газа из нетрадиционных источников.

Соответствующее распоряжение (№100 от 9 февраля т.г.) размещено на сайте правительства.

Подписать этот Меморандум, а также вносить в проект документа, в случае необходимости, изменения, которые не имеют принципиального характера, уполномочен министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована в привлечении американских энергетических компаний к сотрудничеству в реализации проекта по строительству LNG-терминала. Также Украина ведет переговоры с США о возможности использования их технологий по разработке сланцевого газа.