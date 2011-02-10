Лина Костенко внезапно прервала свой тур по Украине

Лина Костенко внезапно прервала свой творческий тур по Украине.

Ее встречи с читателями Кривого Рога та Острога отодвигаются на неопределенный срок, а львовские встречи — отменяются.

О своем решении Лина Костенко известила 9 февраля Ивана Малковича, директора издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Катализатором такого решения известной писательницы стали "провокативные инсинуации некоторых львовских писателей, журналистов и деятелей театра", сообщается на сайте издательства.

Издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» просит прощения у всех сторонников творчества Лины Костенко в Кривом Роге, Львове и Остроге, которые так искренне и вдохновенно ждали этих встреч.

После сверхуспешных вечеров в Ровно и Киеве, которые прошли в удивительно энергетической атмосфере, апофеозом творческого тура Лины Костенко в рамках презентации романа «Записки українського самашедшого» стала встреча в Харьковском оперном театре, на которой присутствовали около 2 000 читателей, а еще свыше 1 000 не смогли уместиться в зале. «В наш Оперный приезжали примадонны оперы и балета, звезды эстрады и кино, — восторженно рассказывала директор театра, — но такого ажиотажа Харьковская опера еще не видела».

Во всех городах тура желающих попасть на встречи было намного больше, чем могли вместить залы. «Хоть проводи презентации на стадионах», — шутили организаторы.

По дороге в Киев было много планов относительно новых творческих встреч...

«Но теперь я снова буду общаться со своими читателями преимущественно через свои книжки», — сообщила Лина Костенко.

Понимая и разделяя возмущение своего Автора, издательство все же надеется, что в будущем появятся возможности запланировать новые встречи Лины Костенко с ее солидарными и благодарными читателями.

"Я всячески пытался убедить Лину Васильевну не перерывать тур, — отмечает Иван Малкович, — я в частности сказал: "Лина Васильевна, вы же видите, что вы, словно тот ледокол, проламываете искусственно созданный лед украинского отчуждения... "Да, я согласна, как ледокол, пробивать лед, хоть это и очень холодно, — ответила Лина Костенко, — я согласна пробивать стену, но ледоколы не плавают в болоте..."