Украина получила полные права в Энергетическом содружестве

Украина 1 февраля 2011 г. получила полноправное членство в Энергетическом содружестве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что присоединение Украины к Договору об основании Энергетического содружества является важным шагом на пути к созданию в Европе единой стабильной рыночной среды оборота энергопродуктов, а также реальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, в частности энергетический.

В рамках членства в Энергетическом содружестве Украина будет продолжать повышать эффективность функционирования внутренних рынков, прежде всего рынков электроэнергии и газа, путем введения соответствующего законодательства ЕС. Это будет способствовать установлению долгосрочной финансовой стабильности энергетического сектора и улучшению инвестиционного климата в Украине, будет стимулировать региональную интеграцию и торговлю, будет помогать решению проблем борьбы с изменениями климата и внедрению энергосберегающих технологий

*** Протокол о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического содружества был подписан 24 сентября 2010 г. в г. Скопье (Македония) и ратифицирован Законом Украины № 2787-VI от 15.12.2010 г.