Горсовет выделил прокуратуре 2 га на берегу Десны

Черниговский городской совет выделил областной прокуратуре 2 га земли в рекреационной зоне на берегу Десны для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала решение не набрало необходимого количества голосов и его сняли с повестки дня, но потом депутаты вернулись к его рассмотрению и во время поименного голосования за его принятие проголосовали 29 депутатов Черниговского горсовета.

Депутаты предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, при условии установления размеров и границ прибрежных защитных полос реки Десна. Земельный участок расположено вблизи мостового перехода через Десну возле Киевского шоссе.

Убедить депутатов в необходимости выделения земли прибыл лично прокурор области Сергей МИРОШНИЧЕНКО. Он объяснил, что для прокуратуры крайне необходима собственная спортивная база.

"Мы не собираемся менять целевое назначение этого участка", - заявил он, уточнив, что на берегу реки не будет никаких капитальных зданий, а также не будет срублено ни одного дерева. Он сказал, что там упорядочат территорию и обустроят волейбольное и футбольные поля, беговую дорожку, теннисный корт. Также прокурор Черниговской области пообещал, что физкультурно-оздоровительный комплекс не будет огражден железобетонным забором.

"Я уеду, а оздоровительный комплекс останется. Это будет для вас и ваших детей", - сказал С.МИРОШНИЧЕНКО. Он подчеркнул, что речь не идет об аренде земельного участка, а только о постоянном пользовании, поскольку прокуратура – государственное учреждение. Областной прокурор также пообещал учитывать мнение каждого из контролирующих органов по этому вопросу.