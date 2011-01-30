В GRECO заявляют о недостаточной борьбе с коррупцией в Украине

Председатель GRECO Драго КОС заявляет о недостаточной эффективности борьбы с коррупцией в Украине. Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели. Украина».

«GRECО и Совет Европы приложили много усилий и финансовых средств в поддержку Украины в борьбе с коррупцией. На протяжении многих лет мы так и не получили результатов, которых ожидали. Мы понимаем проблемы страны, но и осознаем, что можно было бы намного больше сделать в плане борьбы с коррупцией. Лучшие результаты в этой сфере, очевидно, помогли бы решить ряд других важных проблем страны. Пока это еще не тот случай», - сказал Д.КОС.

Он также отметил, что Украина окажется в очень сложной ситуации, подав заявку на получение безвизового режима с ЕС и не имея серьезных достижений в антикоррупционной сфере, таких как полноценное выполнение рекомендаций.