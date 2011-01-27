В Крыму чиновники исполнительной службы «грели руки» на штрафах

В Крыму осуждены чиновники Государственной исполнительной службы, которые присваивали оплаченные гражданами штрафы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ раскрыли механизм расхищения бюджетных средств в одном из районных отделов Государственной исполнительной службы Крыма. Схема действовала в течение нескольких последних лет и использовалась практически всеми государственными исполнителями отдела.

В обязанности госисполнителей входило взыскание с частных лиц штрафов, начисленных контролирующими органами и органами по контролю за различные административные правонарушения: штрафы ГАИ, санэпидемстанции, а также госпошлина, услуги судов. Должностная инструкция разрешает госисполнителям принимать у граждан наличность, но при этом они обязаны использовать квитанции и учетные книги только установленного образца.

Сотрудники ОГИС рассчитывали, что должники, которые живут в отдаленных селах района, согласятся оплатить штраф непосредственно госисполнителю, чтобы не терять время и деньги на банковской комиссии. Обычно так и было: чиновник предлагал заплатить штраф ему лично, обещая оформить платеж через банк, заранее зная, что эти деньги до банка не дойдут.

В компьютерах правонарушителей хранились сканированные копии бланков и банковских печатей об уплате. С помощью компьютерных программ госисполнители вносили в образцы нужные им данные, а затем снимали с фальшивого платежного документа ксерокопию и подшивали ее к так называемому «исполнительному делу». Сфальсифицированная квитанция свидетельствовала о том, что платеж якобы прошел через банк, и была «основанием» для закрытия исполнительного производства по делу. Таким образом было закрыто более трехсот исполнительных производств.

Такая схема существовала на протяжении нескольких лет. Сумма штрафов, которая «осела» в карманах чиновников, составляла почти 50 тыс. грн. Должники, как правило, не интересовались судьбой оплаченного штрафа, а полученные квитанции не хранили.

Сотрудники СБУ раскрыли несколько сот фактов присвоения штрафов чиновниками районного ОГИС. В отношении троих были возбуждены уголовные дела.

Суд признал виновными трех чиновников в совершении инкриминируемых преступлений и осудил их к разным срокам заключения, обязав возместить нанесенный государству ущерб. Еще двое их коллег, в том числе и начальник отдела, были освобождены от занимаемых должностей. Приговор в отношении осужденных вступил в силу.