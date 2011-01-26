Губернатор назвал ответственных за "блокаду" Одесского порта

Комплексная ревизия производственно-финансовой деятельности Одесского морского торгового порта, проводимая комиссией Кабмина, стала причиной сбоев работы предприятия, в том числе таможенного оформления импортных грузов, подлежащих отправке из порта грузополучателям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение обнародовал сегодня глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК, отметив, что считает «недопустимыми такие подходы к ревизии предприятия, причинившие приостановку таможенного оформления грузов в одном из крупнейших портов».

По его словам, «нанесен ущерб не только торговому порту, но также грузоотправителям и грузополучателям».

Вместе с тем, отметил Э.МАТВИЙЧУК, сегодня он «получил гарантии о недопущении подобных ситуаций в будущем». И добавил, что «в ближайшее время работа порта будет нормализована».

В пресс-службе Одесского порта подтвердили: под конец дня 25 января ситуация с досмотром контейнеров улучшилась, за минувшие сутки досмотрено 109 контейнеров с импортными товарами, а также осуществлено таможенное оформление 218 контейнеров. Снижается и количество контейнеров, складируемых на территории порта. 25 января их было 6 тыс. 698 штук, а 26 января их осталось 5 тыс. 689 единиц.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Одесском порту была снята «недельная блокада» по таможенному оформлению контейнеров с импортными товарами и отправке их из порта грузополучателям. Сообщив об этом журналистам, временно исполняющий обязанности начальника порта Юрий ВАСЬКОВ отметил, что «официальной информации о причинах такого блокирования мы до сих пор не получили, хотя и отправляли запросы руководству Государственной таможенной службы Украины».

В свою очередь начальник Управления внешнеэкономической деятельности и европейской интеграции Одесской облгосадминистрации Сергей ТЕТЮХИН выразил удивление по поводу введенного неделю назад 100-процентного досмотра контейнеров в режиме импорта и внутреннего транзита с полной выгрузкой содержимого каждого контейнера и остановкой их оформления, отметив, что «такой режим контроля в Одесском и Ильичевском морских торговых портах не улучшает инвестиционную привлекательность региона».

До 25 января на территории Одесского порта находилось 250 загруженных автоконтейнеровозов, свыше двух суток ожидающих оформления и разрешения на выезд в направлении грузополучателей.