Украинский капитан похищен при нападении на судно в Нигерии

Два человека, в том числе гражданин Украины, были похищены вооруженными людьми при нападении на греческое судно в Нигерии, сообщила береговая охрана Греции.

Греческая компания-оператор грузового судна Perseas, плавающего под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины, сообщила, что судно в момент нападения находилось на якоре в порту Онне в Нигерии.

"Произошло нападение вооруженных лиц, которые ранили двух членов экипажа с гражданством Египта и похитили капитана-украинца и 54-летнего первого помощника, гражданина Греции", - приводит сообщение РИА "Новости".

Портовые власти сообщили о произошедшем в МИД Греции для дальнейшего разбирательства. На судне находилось 15 членов команды, включая граждан Украины, Греции, Сирии, Египта и Филиппин, уточняет министерство.