Подрывники из Макеевки требуют 4 млн. евро, потому что их "достала власть"

Неизвестные организаторы взрывов в Макеевке Донецкой области требуют 4 млн. евро.

Об этом “Зеркалу недели” сообщил источник в милиции.

По сообщению сайта издания, в здании, где было выявлено взрывное устройство, найдена записка с текстом: «Достала эта власть. Требуем 4 миллиона евро. Зарядные устройства заложены в других зданиях города».

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело.

Как отмечается в сообщении пресс-центра СБУ, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле Красного рынка по ул. 250-летия Донбасса и возле государственного предприятия «Макеевуголь» на пл. Советской, 2. Пострадавших нет. В информации, полученной от организаторов взрывов, содержатся угрозы и требования финансового характера к органам власти, отмечается в сообщении.

Региональный штаб антитеррористического центра СБУ задействовал все силы для выявления преступников и недопущения новых терактов.

На место преступления отбыли председатель Службы безопасности Украины, заместитель министра внутренних дел, заместитель генерального прокурора Украины.

В Макеевке в связи с прогремевшими утром взрывами началась паника. Как сообщает ТСНсо ссылкой на местные СМИ, родители забирают своих детей из детских садов и школ, звонят в учебные заведения с требованием отпустить детей с занятий домой.

Как сообщается, в городе паника, жители перепуганы произошедшими событиями, а также угрозой продолжения серии взрывов.

Как известно, утром в Макеевке прогремели два взрыва один в районе админздания "Макеевугля", второй - в районе торгового центра "Голден Плаза".

Позже возле здания мэрии Макеевки, расположенной в 50-ти метрах от здания "Макеевугля", нашли конверт с угрозами новых взрывов.

СБУ не исключает версию теракта.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.