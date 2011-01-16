В Ивано-Франковске начала работу хореографическая школа Писарева

В Ивано-Франковске начала работу первая в Западной Украине хореографическая школа известного украинского танцора, народного артиста Украины, художественного руководителя Донецкого академического государственного театра оперы и балета им.Соловьяненко Вадима ПИСАРЕВА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Вадима ПИСАРЕВА «Творческий Олимп». В сообщении отметили, что в этой хореографической школе талантливые дети смогут учиться классическому танцу.

По словам В.ПИСАРЕВА, в Ивано-Франковской школе будет преподавать одна из его учениц – Мария ЦАПОВА. «Она – выпускница нашей балетной школы в Донецке, работала на сцене театра пять лет. Сейчас Мария ЦАПОВА заканчивает университет культуры и искусств и приступает к работе в новой школе», - рассказал В. ПИСАРЕВ.

Школа разместилась в новом корпусе Ивано-Франковской областной государственной филармонии. Содействие в организации оказали руководители Ивано-Франковской области, и финансироваться учебное заведение будет из областного бюджета.

По словам В.ПИСАРЕВА, в школе будут несколько групп учеников разного возраста.

«Я увидел на Западной Украине немало талантливых детей, которым необходимо дать классическое балетное образование. В будущем здесь появится балетная труппа, которая будет исполнять модерн, классический и фольклорный балет. На базе классического балета гуцульские танцы будут иметь еще более яркий вид», - пообещал народный артист.

Справка УНИАН. Открытие балетной школы в Ивано-Франковске – это часть проекта «Восток – Запад» Благотворительного фонда Вадима ПИСАРЕВА «Творческий Олимп». Проект реализуется под патронатом супруги Президента Украины Людмилы ЯНУКОВИЧ.

В рамках программы «Восток – Запад» весной 2010 года состоялись гастроли донецкого балета в городах Западной Украины.

В ноябре 2010 года в Донецке, Мариуполе, Горловке и Угледаре прошли выступления коллектива Ивано-Франковской областной государственной филармонии.

В феврале 2011 года запланированы гастроли донецкого балета в западных областях Украины.