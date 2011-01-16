Инспектор ГАИ попал под следствие, не переписав 306 протоколов

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГАИ, который своей бездеятельностью нанес ущерб бюджету на 82 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, работники отдела внутренней безопасности УМВД в Тернопольской области установили, что старший инспектор подразделения ГАИ одного из районов области, состоя в должности инспектора по админпрактике, направил для принудительного исполнения 306 постановлений по делам об админправопорушениях в отдел исполнительной службы. Последняя отказала в открытии исполнительного производства, поскольку протоколы не отвечали установленным требованиям. Работник ГАИ должен был должным образом оформить их и повторно направить для принудительного исполнения. Однако возвращенные еще в апреле-мае 2010 года постановления так и не были направлены в исполнительную службу. Соответственно, отмечают в отделе общественных связей, свыше 300 правонарушителей избежали ответственности по вине милиционера, а местный бюджет из-за бездеятельности стража порядка потерял более 82 тыс. грн.

В отношении бывшего работника органов внутренних дел следователи прокуратуры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – халатность.