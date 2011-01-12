СБУ нашла того, кто вчера «заминировал» Верховную Раду

СБУ вчера вечером установила личность и местонахождение анонима, который 11 января позвонил по телефону в экстренную службу № «102» и сообщил о заминировании Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, им оказался гражданин Украины «Б» 1949 г.р., житель одного из поселков Коростенецкого района Житомирской области.

Установлено, что свой поступок гражданин «Б» осуществил из хулиганских мотивов, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел.

Материалы противоправной деятельности «Б» направлены в органы внутренних дел для соответствующего реагирования.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, около 14.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о заминировании парламента. По получении информации в ВР немедленно выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба. В результате проверки помещений Верховной Рады Украины подразделениями милиции, Управления государственной охраны и Службы безопасности каких-либо взрывоопасных предметов не выявлено.