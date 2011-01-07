На Прикарпатье торжественно отметят 92-ю годовщину Соборности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. С целью сохранения исторической памяти, воспитание у граждан национального сознания глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК подписал распоряжение № 900 о праздновании на Прикарпатье 92-й годовщины провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики

Райгосадминистрациям и исполкомам городов областного значения поручено разработать и утвердить мероприятия по подготовке и празднованию Дня Соборности Украины при участии представителей исполнительной власти и местного самоуправления, общественных объединений, молодежных организаций, политических партий, деятелей науки, культуры и общественности.

21 января в Ивано-Франковске состоятся торжественное вече и академия в областном академическом муздрамтеатре им. Ивана Франко.

Государственному архиву области поручено организовать выставку архивных документов, которые иллюстрируют события периода УНР и ЗУНР, жизнь и работу ведущих деятелей создания национального государства.

Справка УНИАН. День Соборности Украины - праздник, который отмечается в день провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в1919 году. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

22 января 1918 года в помещении нынешнего Киевского Дома учителя был подписан Четвертый универсал, которым Украинская Народная Республика провозглашена суверенным и независимым государством. А 1919 году в этот же день на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Соборности украинских земель.