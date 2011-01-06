В чем суть Рождества? (поздравление предстоятелей христианских конфессий)

Предстоятели традиционных христианских конфессий поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Как отметил в своем Рождественском послании предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, «Рождество Христово – это праздник добродетелей, источник наших радостей, победа духа над плотью; праздник, благодаря которому небо открылось для человека”.

Патриарх ФИЛАРЕТ отметил: “Если Рождество Христово изменило мир и так велики последствия его влияния на человечество, то почему вокруг нас так много зла? Мы видим разврат, преступность, коррупцию, несправедливые законы, неправду, жестокость, пьянство, наркоманию, развод супругов, корыстолюбие, неправедное обогащение и другие пороки. И всем этим страдают христиане, люди, которые верят в существование Бога. В чем причина? Причина не в том, что Бог бессилен и не может изменить мир к лучшему, – Бог – всемогущ и для Него все возможно, но сам человек не хочет стать добрым. Он выбирает неправду вместо правды, эгоизм вместо любви к ближнему, дьявола вместо Бога, зло вместо добра. Причина не в Боге, а в людях, в их злом выборе, в нашей злой воле. Злое волеизъявление является причиной всех бед, страданий и смерти!”

При этом предстоятель УПЦ КП отметил, что “Господь и этому злу положит конец, когда на Страшном суде окончательно отделит зло от добра, грешников от праведников. Это так будет, потому что так сказал Бог: «И пойдут грешники на вечные муки, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 46)”.

“Своим Рождеством, страданиями, смертью и воскресением Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, Спаситель уничтожил грех и смерть в человеческой природе. Вот для чего Бог стал человеком. Он стал одним из нас, чтобы грешника сделать святым, чтобы смертного сделать бессмертным. Рождество Христово – это праздник добродетелей, источник наших радостей, победа духа над плотью; праздник, благодаря которому небо открылось для человека. Слагая благодарность Богу за Его благодеяния нам в прошлом году, и в будущем году просим в наших искренних молитвах благословения Божьего на новые достижения на благо нашей святой Единой Украинской Поместной Православной Церкви и укрепления нашего Украинского государства», - заявил Патриарх ФИЛАРЕТ в своем Рождественском послании.

Предстоятель УПЦ Московского Патриархата митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР отметил, что «2010 год от Рождества Христова, как и все предыдущие, был годом неисчерпаемой милости Божьей к людям и Церкви Христовой”. Он сообщил: “Для нашей Церкви этот год стал годом начала строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви”.

“С духовной радостью отмечаем, что новоизбранный Президент Украины свое служение государству начал с молитвы и благословения в стенах Святой Киево-Печерской Лавры. Верим, что такое доброе начало будет содействовать развитию церковно-государственных отношений на благо народа Украины, что будет подтверждено добрыми делами, возрождением благочестивых традиций и повышением уровня общественной морали», - говорится в Рождественском поздравлении митрополита ВЛАДИМИРА.

Смысл Рождества объясняет в своем поздравлении предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви митрополит Киевский и всей Украины МЕФОДИЙ: «Смысл воплощения в полноте общения между человеком и Богом. Смысл воплощения в том, что человек во Христе получает сыновие и бессмертие. Смысл воплощения в обожествлении, в том, что человека озаряет благодать, которая предоставляет ему полноту Божества. Пусть же в эту таинственную ночь, когда в мороке Вифлеемской пещеры вспыхнул огонь Божества, каждый из нас, чад Святой Церкви вспомнит о праведном смысле жизни. Вспомнит, что единственное лекарство, которое может исцелить от усталости жизни и смерти нашу жизнь, - это Христова любовь и благодать Духа Святого».

По убеждению предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА), «суть этого праздника в том, что Единородный Божий Сын пришел среди нас, чтобы осуществить полностью план Небесного Отца для нашего спасения. Поэтому моим наибольшим пожеланием для всех нас является то, чтобы эта правда, что с нами Бог, занимала главное место в наших рождественских празднованиях, чтобы мы хранили ее в наших умах и сердцах на протяжении всего года и чтобы она делала нашу жизнь понятной, предоставляла каждому мгновению нашего земного существования спасительного достоинства”.

“Сегодня на Святой Земле, в частности в Вифлееме, христиане, которые уже составляют меньшинство, находятся в неотрадном положении. Эти люди ждут нашей поддержки. Верные нашей Церкви в Украине еще хорошо помнят, что такое притеснения и преследования, потому что страдали от них еще несколько десятилетий тому назад… Поручим же Милостивому Господу жителей той земли, на какой воплотился Его Единородный Сын, и христиан – Его верных последователей», - отметил в Рождественском поздравлении предстоятель УГКЦ.