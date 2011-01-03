"Затонувший" ракетный катер списан из ВМС два года назад

Пресс-центр командования Военно-морских сил Украины опроверг распространенную 2-3 января некоторыми электронными СМИ информацию о том, что в Стрелецкой бухте Севастополя на днях якобы затонул ракетный катер ВМС Украины.

В переданном агентству УНИАН официальном пресс-релизе подчеркнуто, что «данная информация не отвечает действительности, поскольку в составе украинских ВМС ракетного катера «Умань» нет».

Как также сообщает пресс-центр, в 2008 году ракетный катер «Умань», в соответствии с актом технического состояния, был списан, снят с учета ВМС Украины, и, по соглашению, передан одному из государственных предприятий для разборки на металлолом.

Пресс-центр командования ВМС выразил «сожаление по поводу того, что некоторые уважаемые СМИ «подхватили» непроверенную информацию.