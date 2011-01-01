Эксперты: олигархические группировки строят торговые центры

В Киеве предложение торговых площадей в 2011 году может вырасти на 23% (260 тыс. кв.м), по сравнению с 2010 годом, – до 1 млн. 355,1 тыс. кв.м.

Об этом говорится в обзоре рынка коммерческой недвижимости компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно документу, ввод новых торгово–развлекательных объектов в эксплуатацию останется на низком уровне еще как минимум в течение 1-2 лет.

«В 2011 году вряд ли предложение качественной торговой недвижимости пополнится кардинально новыми ТЦ – ввод большей части объектов с 2010 был перенесен на 2011 год. Именно эти объекты и будут формировать рыночное предложение», - говорится в обзоре.

По оценкам специалистов компании, в следующем году основная финансовая поддержка новых объектов будет производиться отечественными финансово-промышленными группами.

«Качественные объекты торговой недвижимость будут создаваться, скорее всего, отечественными олигархическими группами, так как для иностранных инвесторов существует большое количество проектных рисков», - отмечается в документе.

По данным компании, на 2011 год намечен ввод в эксплуатацию 6 торгово-развлекательных центров – «Эспланада» (общей площадью 38 тыс. кв.м), вторая очередь ТРЦ «Dream Town» (82 тыс. кв.м), «Rainbow» (22,8 тыс. кв.м), ТРЦ «Мега-Сити» (25,4 тыс. кв.м), «Promenada Park» (43 тыс. кв.м), “Мармелад” (47 тыс. кв.м), а также специализированных магазинов – Novus (9,6 тыс. кв.м) и Leroy Merlin.

Как сообщал УНИАН, в Киеве предложение торговых площадей в 2010 году выросло на 9% (99,5 тыс. кв.м) по сравнению с 2009 годом - до 1 млн. 095,1 тыс. кв.м.